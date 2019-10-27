Определились финалисты Кубка мира по регби в Японии

В полуфинале Кубка мира по регби сборная ЮАР победила команду Уэльса со счётом 19:16. Соревнования проходят в Японии.

В финале команда ЮАР встретится с Англией, которая в 1/2 финала выиграла у Новой Зеландии — 19:7. Финал состоится 2 ноября в Иокогаме.

Матч за третье место между командами Новой Зеландии и Уэльса пройдёт 1 ноября в Тёфу.

Сборная ЮАР в седьмой раз принимает участие в Кубке мира. Южноафриканцы дважды побеждали на мировых первенствах — в 1995 и 2007 годах. Уэльс принимает участие в Кубке мира в девятый раз. Лучшим результатом валлийской команды является третье место (1987).

Всего в турнире стартовали 20 команд. Сборная России не смогла выйти в плей-офф. Соревнования проходят в 12 японских городах.