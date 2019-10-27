Орсер: горжусь, что Медведева не сдалась

Канадский тренер Брайан Орсер отметил, что гордится двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, россиянкой Евгенией Медведевой, которая не сдалась после неудачи в короткой программе на втором этапе Гран-при Skate Canada.

Сегодня, 27 октября, россиянка стала третьей в короткой программе, получив 146,73 балла. Она уступила лишь соотечественнице Александре Трусовой, установившей мировой рекорд, и японке Рике Кихире. За обе программы Медведева получила от судей 209,62 балла и заняла итоговую пятую позицию.

«Я очень горжусь тем, что она не сдалась. Женя верила в себя, как и я в неё. Вместе мы будем работать над психологическим аспектом короткой программы. Ей нужно было через это пройти», — цитирует Орсера РИА «Новости».