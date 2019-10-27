Волейболистку паралимпийской сборной России обманули на 5 млн рублей

Частный предприниматель, занимающийся продажей протезов, выманил у волейболистки паралимпийской сборной России Елизаветы Кунстман 5 млн рублей, а затем просто исчез, сообщает телеграм-канал «Mash».

Отмечается, что Елизавета заплатила предпринимателю Валерию Перевозчикову деньги за электронные протезы, после чего тот просто исчез. В настоящий момент полиция проводит проверку по данному факту. Уже выяснилось, что Кунстман такая не одна. Перевозчиков перед тем, как скрыться, получил деньги от многих инвалидов, некоторым из них пришлось брать кредиты.

Елизавета Кунстман потеряла ноги в восемь лет. Она называет это небольшой бедой. Девушка отмечает, что могла бы заниматься рукоделием, но стала спортсменкой и неоднократно побеждала на соревнованиях.