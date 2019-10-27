Ласицкене: для меня большая честь стать лучшей легкоатлеткой года в Европе

Российская спортсменка Мария Ласицкене считает большой честью быть признанной лучшей легкоатлеткой в Европе. Ласицкене в сезоне-2019 выиграла чемпионат Европы в закрытых помещениях, «Бриллиантовую лигу», чемпионат мира и Всемирные военные игры. Ей принадлежит лучший результат сезона в мире – 2,06 м.
«Для меня большая честь получить эту награду и стать лучшей спортсменкой года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации. Это был прекрасный год, и я в восторге от того, что стала первой трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту.
Пять лет назад я и представить не могла, что сегодняшний день наступит. Тогда я просто была рада, что меня признали восходящей звездой. Сейчас я горжусь собой, горжусь своим тренером, горжусь проделанной работой и очень счастлива. Это говорит о том, что мы идём в правильном направлении», — приводит слова Ласицкене RT.
В 2014 году спортсменку признавали восходящей звездой лёгкой атлетики в Европе, когда она выиграла свой первый зимний чемпионат мира.
В скором времени у Ласицкене появится возможность стать лучшей и по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Россиянка вошла в число 11 кандидаток.
- 27 октября 2019
-
19:16
-
18:53
-
18:28
-
18:20
-
17:59
-
17:54
-
17:38
-
16:57
-
15:59
-
15:37
-
14:59
-
13:58
-
13:46
-
12:48
-
12:29
-
12:09
-
11:38
-
11:20
-
10:47
-
10:42
-
09:51
-
09:02
-
08:28
-
06:35
-
05:08
-
02:58
-
02:51
-
02:31
-
01:34
-
01:17
-
00:57
-
00:44
- 26 октября 2019
-
23:40
-
23:26
-
22:54