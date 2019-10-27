Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ласицкене: для меня большая честь стать лучшей легкоатлеткой года в Европе

Ласицкене: для меня большая честь стать лучшей легкоатлеткой года в Европе
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская спортсменка Мария Ласицкене считает большой честью быть признанной лучшей легкоатлеткой в Европе. Ласицкене в сезоне-2019 выиграла чемпионат Европы в закрытых помещениях, «Бриллиантовую лигу», чемпионат мира и Всемирные военные игры. Ей принадлежит лучший результат сезона в мире – 2,06 м.

«Для меня большая честь получить эту награду и стать лучшей спортсменкой года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации. Это был прекрасный год, и я в восторге от того, что стала первой трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

Пять лет назад я и представить не могла, что сегодняшний день наступит. Тогда я просто была рада, что меня признали восходящей звездой. Сейчас я горжусь собой, горжусь своим тренером, горжусь проделанной работой и очень счастлива. Это говорит о том, что мы идём в правильном направлении», — приводит слова Ласицкене RT.

В 2014 году спортсменку признавали восходящей звездой лёгкой атлетики в Европе, когда она выиграла свой первый зимний чемпионат мира.

В скором времени у Ласицкене появится возможность стать лучшей и по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Россиянка вошла в число 11 кандидаток.

Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019