Борец из Германии: папа всегда говорил: разговаривай на русском, не забывай язык

Немецкий борец Геннадий Чудинович, выигравший в Нефтеюганске международный турнир по вольной борьбе на призы вице-президента ФСБР Владимира Семёнова, рассказал о победе, русском языке, дагестанской кухне и поединке с лидером веса до 97 кг — олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым.



«Я родился в Казахстане, а корни моего отца из Украины. Моя мама — немка, но русскоговорящая. Дома мы в основном общаемся на русском. Папа всегда говорил: разговаривай на русском, не забывай язык. В команде у нас тоже много русскоговорящих борцов, но научились бороться мы в Германии. Конечно, проведя сборы в Дагестане, приезжая на турниры в Россию, мы набираем обороты и повышаем своё мастерство, но база — немецкая.



У меня был очень непростой шестичасовой перелёт до Нефтеюганска. Хорошо, на борьбе это не отразилось, сумел настроиться и выиграть. Можно сказать, это пока моя самая престижная победа по взрослым. Я был третьим на Европе U23, но часто проигрываю, с головой не дружу. Наконец-то получилось выиграть — и очень приятно, что сделал это именно в России. Подкупает реакция трибун. В Нефтеюганске, да и вообще в России болеют не только за своих. Я здесь часто бываю: сборы в Махачкале, в Калининграде боролся на турнире Шумилина, неделю назад на «Шахтёрской славе» в Кемерово я стал вторым, проиграл в финале Алборову из Азербайджана.



Россия — большая страна, везде свои особенности и воспоминания, но особняком стоит Махачкала: доброта ребят, тренеров, их подсказки, а чего стоит дагестанская кухня… Я там всегда набираю вес!



Я боролся с Абдулрашидом Садулаевым на чемпионате Европы в Каспийске. Он танк, что здесь скажешь. Но поборовшись с ним, я обрёл уверенность. Убедился, что он тоже человек. Я ему уступил 2:12, чуть не накрыл его, а потом… Но пять минут на ковре продержался», — приводит слова Чудиновича пресс-служба ФСБР.

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