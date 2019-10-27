Леонова считает, что Загитова может обыграть Трусову, а Медведева — нет

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова поделилась мнением о том, смогут ли Евгения Медведева и Алина Загитова конкурировать в сезоне-2019/20 с Александрой Трусовой, исполняющей четыре четверных прыжка в произвольной программе.
«Не стоит надеяться, что Трусова ошибётся. Мы видели, как она упала с сальхова, но потом собралась и сделала всё остальное. Это дорогого стоит. Когда ей покорится четверной сальхов, будет ещё больше баллов. Конкурировать станет сложно. И практически невозможно.
Реально ли Медведевой отыграть отрыв в 20 баллов от Трусовой в произвольной программе? Без четверных, думаю, нет. Элементы «ультра-си» дают о себе знать. Это очень сложные наборы. Зачастую даже мужчины столько не набирают двумя четверными.
Способна ли Алина Загитова соперничать с Трусовой? Да. Первый раз они столкнулись на Japan Open. Алина выиграла у Александры большую сумму в компонентах, но в целом проиграла с чистым прокатом. Судя по этому старту, Загитовой не хватает более сложных прыжков. Ей надо делать больше каскадов во второй половине программы», — приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».
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