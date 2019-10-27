Кихира намерена усложнить свои программы после поражения от Трусовой

Рекордсменка мира в короткой программе японская фигуристка Рика Кихира заявила, что намерена усложнить свои программы, чтобы иметь возможность конкурировать с Александрой Трусовой.

«Когда я увидела, что Трусова набрала 166 баллов, была очень удивлена. Даже если бы я выступила отлично, не знаю, смогла бы я её победить. Я никогда не чувствовала себя так раньше и хочу изменить свои программы, чтобы мои оценки стали выше», – сказала Кихира Olympic Channel.

На этапе Гран-при Skate Canada Кихира с тройным акселем выиграла у Трусовой короткую программу, но не нашла аргументов против россиянки в произвольной, где Александра чисто исполнила три четверных прыжка. Трусова одержала победу в Канаде с двумя мировыми рекордами: в итоговой оценке (241,02) и в оценке за произвольную программу (166,62).