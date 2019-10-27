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Туктамышева отреагировала на рекордное выступление Трусовой на Skate Canada

Туктамышева отреагировала на рекордное выступление Трусовой на Skate Canada
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила выступление соотечественницы Александры Трусовой на Гран-при Skate Canada.

Туктамышева опубликовала в «Инстаграме» видео, где Трусова получает рекордную оценку за выступление в произвольной программе. «Офигеть», — единственное, что смогла сказать в этот момент Елизавета.

Под роликом Туктамышева написала всего одно слово: «Браво!».

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

В произвольной программе на дебютном для неё этапе Гран-при в Канаде Трусова заявила четыре четверных прыжка, но справилась только с тремя. При исполнении четверного сальхова Александра упала, но затем чисто выполнила сольный лутц в четыре оборота и два четверных тулупа в разных каскадах: с тройным тулупом и тройным сальховом через ойлер.

За технику Трусова получила 100,20 балла. Александра уверенно выиграла первый в своей карьере этап Гран-при среди взрослых.

Трусова побила два мировых рекорда на этапе Гран-при Skate Сanada
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