Туктамышева отреагировала на рекордное выступление Трусовой на Skate Canada

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила выступление соотечественницы Александры Трусовой на Гран-при Skate Canada.

Туктамышева опубликовала в «Инстаграме» видео, где Трусова получает рекордную оценку за выступление в произвольной программе. «Офигеть», — единственное, что смогла сказать в этот момент Елизавета.

Под роликом Туктамышева написала всего одно слово: «Браво!».

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

В произвольной программе на дебютном для неё этапе Гран-при в Канаде Трусова заявила четыре четверных прыжка, но справилась только с тремя. При исполнении четверного сальхова Александра упала, но затем чисто выполнила сольный лутц в четыре оборота и два четверных тулупа в разных каскадах: с тройным тулупом и тройным сальховом через ойлер.



За технику Трусова получила 100,20 балла. Александра уверенно выиграла первый в своей карьере этап Гран-при среди взрослых.