Туктамышева отреагировала на рекордное выступление Трусовой на Skate Canada

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила выступление соотечественницы Александры Трусовой на Гран-при Skate Canada.
Туктамышева опубликовала в «Инстаграме» видео, где Трусова получает рекордную оценку за выступление в произвольной программе. «Офигеть», — единственное, что смогла сказать в этот момент Елизавета.
Под роликом Туктамышева написала всего одно слово: «Браво!».
В произвольной программе на дебютном для неё этапе Гран-при в Канаде Трусова заявила четыре четверных прыжка, но справилась только с тремя. При исполнении четверного сальхова Александра упала, но затем чисто выполнила сольный лутц в четыре оборота и два четверных тулупа в разных каскадах: с тройным тулупом и тройным сальховом через ойлер.
За технику Трусова получила 100,20 балла. Александра уверенно выиграла первый в своей карьере этап Гран-при среди взрослых.
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