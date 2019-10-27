Японец Ханю рассказал, чему хотел бы научиться у российских фигуристок

Японский фигурист Юдзуру Ханю, одержавший победу на этапе Гран-при Skate Canada, после соревнований отметил российских спортсменок и рассказал, чему хотел бы научиться у них.

«Александра Трусова очень хороша. Она особенная фигуристка. В России вообще много хороших спортсменок – Анна Щербакова, Алёна Косторная, Алёна Канышева и Камила Валиева. Многие из них выполняют четверные прыжки. Это очень вдохновляет меня.

У них нет достаточной силы для этих прыжков. Думаю, у меня схожая проблема. Моя мускулатура недостаточно сильна для этого. Я хотел бы быть более лёгким и пластичным, как они. Научиться у них так же выполнять эти сложные элементы», — сказал Ханю во время пресс-конференции.

Ханю по сумме двух программ набрал 322,59 балла и выиграл этап Skate Canada. Второе место занял канадец Нам Нгуен (262,77). Замкнул призовую тройку ещё один представитель Японии Кейдзи Танака (250,02).