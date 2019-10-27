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Канадский комментатор: расстраивает, что в России многие критикуют Трусову

Канадский комментатор: расстраивает, что в России многие критикуют Трусову
Другие / Фигурное катание 0

Известный канадский комментатор Тед Бартон признался, что не понимает, за что в России критикуют рекордсменку мира в фигурном катании Александру Трусову.

«Меня очень расстраивает, что в России многие критикуют Трусову. Это выглядит как зависть к успеху вчерашней юниорки, с первого же турнира ставшей лучшей в мире. Россия должна гордиться и радоваться тому, что за неё выступает такая уникальная фигуристка. Таких, как она, я никогда не видел. Она будущее фигурного катания.

В России много хороших девушек, в Японии, развивается фигурное катание в Южной Корее. Но Александра – особенная. Она выделяется среди остальных. Её миссия двигать фигурное катание вперёд. Может, уже хватит критиковать и начать наслаждаться её катанием? Как это делает весь остальной мир», — приводит слова Бартона «Спорт Бизнес Online».

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