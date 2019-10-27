Женская и мужская сборные России выиграли матчи 4-го тура ЧЕ по шахматам

Шахматисты женской и мужской сборных России одержали победы в четвёртом туре командного чемпионата Европы, который проходит в Батуми (Грузия).

Мужская команда обыграла соперников из Турции со счётом 3,5-0,5. Победу чёрными фигурами одержал Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов и Даниил Дубов были сильнее своих соперников белым цветом, Максим Матлаков свою партию чёрными завершил вничью.

Женская сборная России одержала победу над ключевым соперником — хозяйками соревнований из Грузии — со счётом 2,5-1,5. Единственную победу одержала Валентина Гунина. Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Ольга Гиря разошлись миром со своими соперницами.

Командный чемпионат Европы проводится по швейцарской системе в девять туров.