Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Женская и мужская сборные России выиграли матчи 4-го тура ЧЕ по шахматам

Женская и мужская сборные России выиграли матчи 4-го тура ЧЕ по шахматам
Другие / Шахматы 0

Шахматисты женской и мужской сборных России одержали победы в четвёртом туре командного чемпионата Европы, который проходит в Батуми (Грузия).

Мужская команда обыграла соперников из Турции со счётом 3,5-0,5. Победу чёрными фигурами одержал Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов и Даниил Дубов были сильнее своих соперников белым цветом, Максим Матлаков свою партию чёрными завершил вничью.

Женская сборная России одержала победу над ключевым соперником — хозяйками соревнований из Грузии — со счётом 2,5-1,5. Единственную победу одержала Валентина Гунина. Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Ольга Гиря разошлись миром со своими соперницами.

Командный чемпионат Европы проводится по швейцарской системе в девять туров.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019