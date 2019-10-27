Свищев: приз Ласицкене – признание конкурентоспособности российского спорта

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв отметил, что награда Марии Ласицкене, которую признали лучшей легкоатлеткой Европы по итогам 2019 года, говорит об уровне российского спорта в условиях санкций.
«Это большой и её личный успех, и всего нашего спорта. Это признание того, что даже в условиях санкций и давления на российский спорт, наши спортсмены остаются конкурентоспособными и побеждают. Очень надеюсь, что на Олимпиаду Мария и вся наша команда поедет под российским флагом и завоюет немало наград высшего достоинства. И вообще, практику, когда людям запрещают выступать под своим флагом, нужно прекращать — наказывать нужно не страны, а персонально провинившихся спортсменов, а также других конкретных лиц, причастных к изготовлению, сбыту и употреблению допинга», — приводит слова Свищёва ТАСС.
- 27 октября 2019
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