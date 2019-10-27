Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бестемьянова: Трусова ушла далеко, она находится отдельно от остальных

Бестемьянова: Трусова ушла далеко, она находится отдельно от остальных
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка и четырёхкратная победительница мировых первенств в танцах на льду Наталья Бестемьянова убеждена, что побить рекорд Александры Трусовой в произвольной программе сегодня никому не под силу.

«В произвольном прокате я не волновалась за Сашу даже после того, как она неудачно исполнила четверной сальхов, спортсменка умеет собираться в трудный момент.

Никто, кроме Трусовой, не включает в произвольную программу четыре четверных прыжка, три из которых разноимённые. Саша ушла далеко, она находится отдельно от остальных. Конкуренция была бы возможна, если Кихира исполнила бы чисто свои аксели, а Трусова сорвала все четверные, но этого не случилось», — приводит слова Бестемьяновой «Подмосковье сегодня».

Трусова снова побила два мировых рекорда. Даже с падением. Как?
15-летняя россиянка уничтожила соперниц в Канаде. Саша выступает в собственной лиге.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019