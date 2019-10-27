Бестемьянова: Трусова ушла далеко, она находится отдельно от остальных

Олимпийская чемпионка и четырёхкратная победительница мировых первенств в танцах на льду Наталья Бестемьянова убеждена, что побить рекорд Александры Трусовой в произвольной программе сегодня никому не под силу.

«В произвольном прокате я не волновалась за Сашу даже после того, как она неудачно исполнила четверной сальхов, спортсменка умеет собираться в трудный момент.

Никто, кроме Трусовой, не включает в произвольную программу четыре четверных прыжка, три из которых разноимённые. Саша ушла далеко, она находится отдельно от остальных. Конкуренция была бы возможна, если Кихира исполнила бы чисто свои аксели, а Трусова сорвала все четверные, но этого не случилось», — приводит слова Бестемьяновой «Подмосковье сегодня».