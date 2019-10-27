Тренер Ласицкене: всё, что намечали в 2019 году, было выполнено

Тренер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян гордится присуждением легкоатлетке звания лучшей спортсменки Европы 2019 года, а также чувствует огромное удовлетворение и усталость от прошедшего сезона.

«На церемонии в Таллине в адрес Маши прозвучало много добрых слов, которые она на самом деле заслужила. Чувствуется большая усталость от трудного сезона, и вместе с этим огромное удовлетворение от успешно проделанной работы. Всё, что намечали, было выполнено.

Впереди долгожданный отдых, скорее всего, на море. Потом с новыми силами возобновим работу. Спасибо всем, кто болеет и поддерживает нас!» — приводит слова Габриляна «Подмосковье сегодня».

Накануне Ласицкене была объявлена лучшей спортсменкой года в Европе на церемонии Golden Tracks, организованной Европейской легкоатлетической ассоциацией.