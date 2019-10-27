Легендарный венгерский спортсмен исключён из НОК из-за секс-скандала

Обладатель золотой медали на Играх 1988 года в Сеуле гимнаст Жолт Боркай исключён из Национального олимпийского комитета Венгрии после того, как стал участником сексуального скандала, сообщает Inside the Games.

Отмечается, что видео с участием Боркая было опубликовано на одном из порно-хостингов. На нём 54-летний мужчина занимается сексом с проститутками на яхте у побережья Хорватии в Адриатическом море.



Боркай изначально отрицал факт своего участия в оргии. Он утверждал, что видео сфальсифицировано и опубликовано специально перед выборами. Несмотря на скандал, Боркаю удалось остаться на посту мэра венгерского города Дьёра, однако видео оказало влияние на общенациональны выборы, где партия, которую представлял чиновник, потеряла множество голосов.

Легендарный гимнаст возглавлял НОК Венгрии с 2010 по 2017 год, затем он покинул пост, но продолжил работать в организации.