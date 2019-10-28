Пловец Морозов завоевал два серебра во второй день ISL в Будапеште

Российский пловец Владимир Морозов завоевал две серебряные медали во второй соревновательный день на этапе Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште (Венгрия).

Морозов стал вторым на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, дважды уступив австралийцу Кайлу Чалмерсу.

Ещё один российский пловец Кирилл Пригода стал третьим на дистанции 100 метров брассом. Победителем стал британец Адам Пити, вторым финишировал бразилец Фелипе Лима.

На дистанции 400 метров вольным стилем среди женщин россиянка Вероника Андрусенко завоевала серебряную медаль, уступив Айне Кешей из Венгрии.

Накануне Морозов был быстрее Чалмерса на дистанции 50 метров вольным стилем, а также стал вторым на дистанции 50 метров брассом. Пригода выиграл серебро на дистанции 200 метров брассом