Павлова: по технической базе Трусова идёт впереди всех в мире

Тренер по фигурному катанию Наталья Павлова, приведшая к первым победам будущих олимпийских чемпионов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина, рассказала о конкуренции в женском одиночном катании в сезоне-2019/20.
«Выступление Трусовой в Канаде — это фантастика. Она не растерялась после первого падения и показала какую-то космическую технику. Думаю, что к своим рекордным показателям она смело сможет прибавить ещё 10–15 баллов уже на следующем старте. Это такой новый, прогрессивный подход к прыжкам. И это касается не только Саши, но и других юных воспитанниц Этери Тутберидзе. Её группа работает очень здорово. Теперь главное, чтобы такие результаты сохранились у девочек после пубертатного периода.
По технической базе Трусова идёт впереди всех в мире, но у Щербаковой и Косторной есть свои преимущества. У Анны в программе два четверных лутца, шикарное вращение, катание, компоненты побольше. У Косторной невероятные аксель и триксель. Извините, но даже мужчины так не прыгают. Поэтому каждая из них способна побороться за итоговую победу в сезоне. Загитова и Медведева на данный момент на порядок слабее в технической базе. Но что делать — это спорт», — приводят слова Павловой «Известия».
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