Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Павлова: по технической базе Трусова идёт впереди всех в мире

Павлова: по технической базе Трусова идёт впереди всех в мире
Другие / Фигурное катание 0

Тренер по фигурному катанию Наталья Павлова, приведшая к первым победам будущих олимпийских чемпионов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина, рассказала о конкуренции в женском одиночном катании в сезоне-2019/20.

«Выступление Трусовой в Канаде — это фантастика. Она не растерялась после первого падения и показала какую-то космическую технику. Думаю, что к своим рекордным показателям она смело сможет прибавить ещё 10–15 баллов уже на следующем старте. Это такой новый, прогрессивный подход к прыжкам. И это касается не только Саши, но и других юных воспитанниц Этери Тутберидзе. Её группа работает очень здорово. Теперь главное, чтобы такие результаты сохранились у девочек после пубертатного периода.

По технической базе Трусова идёт впереди всех в мире, но у Щербаковой и Косторной есть свои преимущества. У Анны в программе два четверных лутца, шикарное вращение, катание, компоненты побольше. У Косторной невероятные аксель и триксель. Извините, но даже мужчины так не прыгают. Поэтому каждая из них способна побороться за итоговую победу в сезоне. Загитова и Медведева на данный момент на порядок слабее в технической базе. Но что делать — это спорт», — приводят слова Павловой «Известия».

Великую победу Трусовой пытаются обесценить. Зачем?
Чтобы дольше смотреть на Медведеву! Ради этого не жалко выкинуть четверные на помойку.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019