Бутырская — о рекорде Трусовой: остальным надо это как-то переваривать

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась впечатлениями от произвольной программы на этапе Гран-при Skate Canada.
«По поводу проката Саши Трусовой даже говорить не о чем. То, что она творит и не только на Skate Canada, мы уже видели, и исполнение четырёх четверных прыжков — это просто заоблачно. Для меня пока ещё непонятно, как можно так легко и элементарно исполнять всё это в произвольной программе. Я уж не говорю про тройной лутц и тройной риттбергер. Это здорово! Остальным фигуристкам надо это как-то переваривать. А ведь это ещё и с падением, то есть у Саши была ошибочка, так что остальным девочкам будет тяжело.
У Жени Медведевой был один неудачный день в короткой программе. Она готова к сезону, просто пока не получается у неё собрать психологическое и физическое в одно целое. Я помню ещё сама себя — когда проваливаешь короткую, тебе уже нечего терять в произвольной. Так что это было естественное состояние, жаль, что у Жени не получилось собрать себя на две программы», — сказала Бутырская Sport24.
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