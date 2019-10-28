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Непомнящий набрал 3 очка в первый день полуфинала ЧМ по шахматам Фишера

Непомнящий набрал 3 очка в первый день полуфинала ЧМ по шахматам Фишера
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий дважды сыграл вничью с американцем Уэсли Со в первый день полуфинала чемпионата мира ФИДЕ по шахматам Фишера в Норвегии. Это принесло ему 3 балла.

Норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана обменялись победами, также набрав по 3 очка. Матчи продолжатся сегодня, 28 октября.

В апреле Международная шахматная федерация проинформировала о проведении в 2019 году первого официального чемпионата мира по шахматам Фишера. Соревнования проходят не с фиксированной, а с произвольной начальной расстановкой фигур. Турнир в Норвегии завершится 2 ноября.

Ранее действующий чемпион мира Карлсен стал автором рекордной беспроигрышной серии в классических шахматах (101 патия). Прежний рекорд — 100 партий подряд без поражений — принадлежал китайцу Дин Лижэню.

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