Непомнящий набрал 3 очка в первый день полуфинала ЧМ по шахматам Фишера

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий дважды сыграл вничью с американцем Уэсли Со в первый день полуфинала чемпионата мира ФИДЕ по шахматам Фишера в Норвегии. Это принесло ему 3 балла.
Норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана обменялись победами, также набрав по 3 очка. Матчи продолжатся сегодня, 28 октября.
В апреле Международная шахматная федерация проинформировала о проведении в 2019 году первого официального чемпионата мира по шахматам Фишера. Соревнования проходят не с фиксированной, а с произвольной начальной расстановкой фигур. Турнир в Норвегии завершится 2 ноября.
Ранее действующий чемпион мира Карлсен стал автором рекордной беспроигрышной серии в классических шахматах (101 патия). Прежний рекорд — 100 партий подряд без поражений — принадлежал китайцу Дин Лижэню.
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