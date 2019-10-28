Тайгер Вудс повторил рекорд по количеству побед на турнирах

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу на турнире PGA Tour в Японии — Zozo Championship. Это 82-й титул Вудса в карьере. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом — Сэмом Снидом, который выступал с 1934 по 1987 год. Снид ушёл из жизни в 2002 году в возрасте 89 лет.

Тайгер выступает в туре с 1996 года. На его счету 15 титулов на мэйджорах.

«82 победы — это большое число. Оно требует стабильности на протяжении долгого времени. Сэм добивался побед после 50, мне же только за 40. Мне очень повезло с карьерой. Я всё ещё знаю, как нужно играть. На этой неделе у меня всё получилось», — приводит слова Вудса AP.

Третье место по количеству титулов в карьере занимает Джек Никлаус (73).