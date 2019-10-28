Солист Muse поблагодарил Трусову за использование их песни

Фронтмен группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на этапе Гран-при Skate Canada и поблагодарил за использование их композиции.

«Поздравляю Александру Трусову с победой на Skate Canada с двумя четверными прыжками. И спасибо за использование композиции Pray (High Valyrian) в качестве саундтрека», — написал Беллами в своём «инстаграме».

В произвольной программе Трусова чисто исполнила три четверных прыжка: лутц и два тулупа в различных каскадах. Александрова побила два мировых рекорда. За произвольную программу она получила 166,62 балла, а в сумме за две программы – 241,02. Предыдущие достижения Александры, показанные на мемориале Ондрея Непалы, составляли 163,78 и 238,69 соответственно.