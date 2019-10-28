Тренер: после отъезда к Орсеру у Медведевой неинтересные программы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Павлова оценила выступление двукратного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой на этапе Гран-при Skate Canada. Спортсменка, работающая с канадским специалистом Брайаном Орсером, заняла пятое место.
«На мой взгляд, у Медведевой не очень интересные программы после отъезда к Брайану Орсеру. Если бы у неё было что-то более хореографичное и острое, оценки были бы повыше. Хотя она и пытается идти вперёд, усложняет программу, делает каскад тройной сальхов плюс тройной риттбергер. С другой стороны, на её стороне опыт. В прошлом году Женя тоже неудачно начала сезона, но закончила его на пьедестале чемпионата мира», — приводят слова Павловой «Известия».
Победу на Skate Canada одержала россиянка Александра Трусова.
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