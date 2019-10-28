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Фелпс — о допинге: никогда не было такого, чтобы все мои соперники были чисты

Фелпс — о допинге: никогда не было такого, чтобы все мои соперники были чисты
Другие / Водные виды спорта 0

23-кратный олимпийский чемпион, бывший американский пловец Майкл Фелпс рассказал об отношении к допингу.

«Никогда не было такого, чтобы все мои соперники были чисты. Эта ситуация должна измениться. Если ты сдаёшь положительный тест на допинг, то тебя никогда больше не должны допускать к соревнованиям», — приводит слова Фелпса CNN.

Майкл — 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне, многократный рекордсмен мира, абсолютный рекордсмен по количеству наград (28) в истории Олимпийских игр.

В 2012 году он объявил о завершении карьеры в возрасте 27 лет, но спустя два года вновь начал участвовать в соревнованиях. Фелпс прошёл отбор на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, где завоевал пять золотых и одну серебряную медаль. После Игр в Бразилии Майкл объявил об окончательном уходе из плавания.

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