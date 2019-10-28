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Россияне завоевали 161 награду на Всемирных военных играх

Россияне завоевали 161 награду на Всемирных военных играх
Другие / Прочие виды спорта 0

В Ухане (Китай) завершились Всемирные военные игры. Сборная России заняла второе место в медальном зачёте, завоевав 161 награду.

В последний соревновательный день российские спортсмены добыли две золотые и две серебряные медали в триатлоне. Победы одержали мужская и смешанная сборные России, серебряными призёрами стали Елена Данилова и женская национальная команда.

Всего сборная России завоевала на Всемирных военных играх 51 золотую, 53 серебряные и 47 бронзовых медалей. Победу в медальном зачёте одержала команда Китая, завоевавшая 239 медалей (133-64-42). На третьем месте расположилась сборная Бразилии, в активе которой 88 медалей (21
-31-36).

Восьмые Всемирные военные игры пройдут в 2023 году в Колумбии.

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