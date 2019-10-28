Две российские легкоатлетки дисквалифицированы после перепроверки проб с ОИ-2012

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российских легкоатлеток Юлию Гущину (спринт) и Анну Назарову (прыжки в длину) после перепроверки допинг-проб, сообщает официальный сайт ВФЛА.

В пробах, взятых у Гущиной на чемпионате мира в Тэгу (2011) и на Олимпийских играх в Лондоне (2012), был обнаружен туринабол. Она дисквалифицирована на четыре года с даты временного отстранения – 27 марта 2017 года. Все результаты Натальи с 1 сентября 2011 года по 31 декабря 2014 года аннулированы.

Решение CAS в отношении Назаровой было вынесено на основании повторной проверки пробы, взятой на Олимпийских играх в Лондоне. В допинг-пробе был обнаружен туринабол. Назарова дисквалифицирована на два года с даты временного отстранения – 17 мая 2017 года. Таким образом, срок её отстранения уже истёк. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 8 августа 2012 года по 31 августа 2014 года.

Гущина — чемпионка мира 2008 года в помещении (эстафета 4х400 м), чемпионка Европы 2006 года (эстафета 4х100 м). Назарова стала чемпионкой Универсиады 2011 года и победительницей чемпионата Европы 2007 года среди спортсменов не старше 23 лет. На Играх в Лондоне они остались без медалей.

Также РУСАДА дисквалифицировало на четыре года толкательницу ядра Олесю Свиридову.

«Решение вынесено на основании обвинений в неоднократной работе в качестве судьи и секретаря на региональных соревнованиях. Спортсменка дисквалифицирована на четыре года с даты окончания текущей дисквалификации — 14 июня 2020 года», — говорится в сообщении.