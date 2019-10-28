«Горжусь тобой, Юдзу-сан». Плющенко восхищён выступлением Ханю

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко поздравил японца Юдзуру Ханю с победой на этапе Гран-при Skate Canada.

«Ты вновь продемонстрировал миру, кем являешься! Продолжай выводить фигурное катание на следующий уровень. Я горжусь тобой, Юдзу-сан», — написал Плющенко в своём «инстаграме».

Ханю по сумме программ набрал 322,59 балла. Второе место занял канадец Нам Нгуен — 262,77. Замкнул призовую тройку ещё один представитель Японии Кейдзи Танака (250,02). Российский фигурист Андрей Лазукин продемонстрировал восьмой результат (212,07).

24-летний Ханю — двукратный олимпийский чемпион (2014, 2018), чемпион мира 2014 и 2017 годов, четырёхкратный победитель финалов Гран-при.

Ханю выиграл Skate Сanada, Лазукин — восьмой