«Посадите его!» Трампу устроили «тёплый» приём на бейсбольном матче
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей посетил пятый матч Мировой серии MLB между «Вашингтоном» и «Хьюстоном». Во время перерыва между иннингами на большом экране показали военных, которые были приглашены на игру в знак признательности за службу. Зрители отреагировали на это аплодисментами. Однако когда на экране появился Трамп, болельщики освистали его, сообщает Reuters. Некоторые зрители стали кричать: «Посадите его».
Видео доступно в «твиттере» Джесси Йомтова.
Глава государства покинул арену перед заключительным иннингом. «Хьюстон» на выезде одержал победу со счётом 7:1 и повёл в финальной серии 3-2. «Астрос» находятся в шаге от завоевания чемпионского титула. В 2018 году чемпионом MLB стал «Бостон».
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