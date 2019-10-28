«Посадите его!» Трампу устроили «тёплый» приём на бейсбольном матче

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей посетил пятый матч Мировой серии MLB между «Вашингтоном» и «Хьюстоном». Во время перерыва между иннингами на большом экране показали военных, которые были приглашены на игру в знак признательности за службу. Зрители отреагировали на это аплодисментами. Однако когда на экране появился Трамп, болельщики освистали его, сообщает Reuters. Некоторые зрители стали кричать: «Посадите его».

Видео доступно в «твиттере» Джесси Йомтова.



Глава государства покинул арену перед заключительным иннингом. «Хьюстон» на выезде одержал победу со счётом 7:1 и повёл в финальной серии 3-2. «Астрос» находятся в шаге от завоевания чемпионского титула. В 2018 году чемпионом MLB стал «Бостон».