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11-летняя ученица Тутберидзе выучила очередной четверной прыжок

11-летняя ученица Тутберидзе выучила очередной четверной прыжок
Другие / Фигурное катание 0

11-летняя фигуристка Вероника Жилина, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, смогла исполнить четверной тулуп.

Видео доступно на странице группы Тутберидзе в «Инстаграме».

Интересно, что это не первый четверной прыжок в арсенале Жилиной. На прошлой неделе юная фигуристка выполнила сальхов в четыре оборота, установив рекорд.

Ранее Жилина выполнила тройной аксель. При этом спортсменка даже не выходила на лёд.

Летом 2019 года 12-летний российский фигурист Максим Белявский опубликовал видео с тренировки, на которой он выполнил тулуп в пять оборотов со страховкой (на «удочке»). Юный спортсмен занимается в школе ЦСКА у Сергея Давыдова. На прошедшем первенстве России он завоевал серебро в старшей группе младшего возраста. Годом ранее Максим выиграл первенство России в младшей возрастной группе.

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