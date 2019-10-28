Ласицкене планирует выступить на трёх российских турнирах в новом сезоне

Менеджер российской легкоатлетки Марии Ласицкене Ольга Назарова назвала ряд турниров, на которых спортсменка планирует выступить в новом сезоне.



«Первый турнир в следующем сезоне у Марии пойдёт в Коттбусе 29 января. Также она планирует выступить на всех этапах Зимнего мирового тура, в программе которых есть женские прыжки в высоту. Уже сейчас можно говорить, что это будут турниры в Карлсруэ 31 января и Глазго 15 февраля. Не исключено, что женскую высоту включат в программу и других этапов тура.



По словам менеджера, Ласицкене до старта зимнего чемпионата мира также планирует принять участие в ряде других зарубежных турниров, которые не входят в Зимний тур. Полная ясность в этом вопросе наступит уже после Нового года.



Если говорить про российские турниры, то Мария обязательно выступит на зимнем чемпионате страны. У неё есть также большое желание побороться за награды московского турнира «Битва полов». Что касается «Русской зимы», то этот турнир тоже ей интересен, но всё будет зависеть от того, впишется ли он в планы Марии», — цитирует Назарову ТАСС.



Напомним, в сезоне-2019 Ласицкене стала чемпионкой Европы и мира. Также Мария выиграла финал Бриллиантовой лиги.

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