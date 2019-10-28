Российские шахматистки обыграли команду Венгрии в 5-м туре командного ЧЕ
Женская сборная России по шахматам выиграла у команды Венгрии в пятом туре командного чемпионата Европы. Соревнования проходят в Батуми (Грузия).
Матч закончился со счётом 3-1 в пользу россиянок. Победы одержали Ольга Гиря (чёрными фигурами) и Валентина Гунина (белыми). Александра Горячкина (белыми) и Алина Кашлинская (чёрными) сыграли свои партии вничью.
Напомним, в четвёртом туре российские шахматистки взяли верх над ключевым соперником — хозяйками соревнований из Грузии — со счётом 2,5-1,5. Единственную победу одержала Гунина.
Турнир проводится по швейцарской системе в девять туров. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.
Женская и мужская сборные России выиграли матчи 4-го тура ЧЕ по шахматам
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