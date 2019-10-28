Волейболистки «Динамо» обыграли «Динамо-Метар», одержав первую победу в сезоне
В третьем туре чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги московское «Динамо» на своей площадке выиграло у челябинского «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (25:14, 25:14, 25:15).
Столичный клуб, являющийся действующим чемпионом страны, одержал первую победу в трёх встречах. Ранее «Динамо» уступило саратовскому «Протону» (2:3) и «Уралочке-НТМК» из Свердловской области (1:3). «Динамо-Метар» потерпело третье поражение.
В следующем туре «Динамо-Метар» 8 ноября примет казанское «Динамо». Столичное «Динамо» двумя днями позже сыграет в гостях с «Заречьем-Одинцово».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Третий тур
«Динамо» (Москва) – «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:14, 25:14, 25:15).
Волейболистки московского «Динамо» проиграли «Уралочке-НТМК» в матче ЧР
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