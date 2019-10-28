Игрок получил мощный удар ногой в голову. Его спас маленький мяч
В Малайзии в матче по сепактакрау произошёл неприятный инцидент. В одном из эпизодов игрок получил удар ногой по голове. К счастью, маленький мяч помог смягчить силу удара.
Сепактакрау также называют малайским волейболом. Это популярный в Юго-Восточной Азии вид спорта. Представляет собой командную игру, которая ведётся на площадке, разделённой низкой сеткой. Через неё игроки двух противостоящих команд перебрасывают мяч ногами и головой с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине площадки.
Наибольшей популярностью сепактакрау пользуется в Таиланде, Малайзии, Индонезии, Сингапуре, Мьянме, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Индии и на Филиппинах.
Видео доступно на «Чемпионате».
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