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Игрок получил мощный удар ногой в голову. Его спас маленький мяч

Игрок получил мощный удар ногой в голову. Его спас маленький мяч
Другие / Прочие виды спорта 0

В Малайзии в матче по сепактакрау произошёл неприятный инцидент. В одном из эпизодов игрок получил удар ногой по голове. К счастью, маленький мяч помог смягчить силу удара.

Сепактакрау также называют малайским волейболом. Это популярный в Юго-Восточной Азии вид спорта. Представляет собой командную игру, которая ведётся на площадке, разделённой низкой сеткой. Через неё игроки двух противостоящих команд перебрасывают мяч ногами и головой с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине площадки.

Наибольшей популярностью сепактакрау пользуется в Таиланде, Малайзии, Индонезии, Сингапуре, Мьянме, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Индии и на Филиппинах.

Видео доступно на «Чемпионате».

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