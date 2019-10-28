Мужская сборная России победила Армению в пятом туре командного ЧЕ по шахматам
В пятом туре командного чемпионата Европы российские шахматисты взяли верх над командой Армении. Турнир проходит в Батуми (Грузия).
Игра завершилась в пользу команды России со счётом 2,5-1,5. Даниил Дубов чёрными фигурами выиграл у Армана Пашикяна. Партии Кирилл Алексеенко — Грант Мелкумян, Габриэл Саркисян — Никита Витюгов и Дмитрий Андрейкин — Левон Аронян закончились вничью.
После пяти туров лидерами являются сборные России и Украины, которые набрали по девять очков.
Ранее в четвёртом туре мужская команда обыграла соперников из Турции со счётом 3,5-0,5. Победу чёрными фигурами одержал Андрейкин, Витюгов и Дубов были сильнее своих соперников белым цветом. Максим Матлаков свою партию чёрными завершил вничью.
Российские шахматистки обыграли Венгрию в пятом туре командного ЧЕ
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