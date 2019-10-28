Сукомел: «Динамо» чувствует себя лучше, сыграннее, и результат также налицо

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо» Александр Сукомел подвёл итоги матча третьего тура чемпионата России по волейболу, в котором столичная команда на своей площадке выиграла у челябинского «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (25:14, 25:14, 25:15).
«Сейчас команда чувствует себя лучше, сыграннее, и результат налицо. К нам присоединилась Лорен Карлини, легко влилась в команду. На днях прошла жеребьёвка в Лиге чемпионов, определены соперники, скоро стартует Кубок России. Так что работы много, будем готовиться и играть», – цитирует Сукомела официальный сайт «Динамо».
Столичный клуб, являющийся действующим чемпионом страны, одержал первую победу в трёх встречах. Ранее «Динамо» уступило саратовскому «Протону» (2:3) и «Уралочке-НТМК» из Свердловской области (1:3).
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