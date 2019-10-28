Новичок «Динамо» рассказала, чем отличается американский волейбол от российского

Связующая московского «Динамо» американка Лорен Карлини поделилась первыми впечатлениями от пребывания в России.

«Было много ожиданий от этого переезда. В первые дни мне было очень интересно — хотела познакомиться с командой и посмотреть, что собой представляет город. В итоге через несколько дней кроме того, что вокруг одни русские, могу сказать, что всё очень хорошо. Все были такими отзывчивыми, такими милыми! Спасибо за ту теплоту, с которой приняли меня!

В Америке мы нацелены на то, чтобы играть супербыстро. В России игроки очень рослые, игра идёт на высоких передачах. Мне потребуется немного времени, чтобы приспособиться. Думаю, сейчас я уже очень хорошо понимаю, как именно нужно играть в России и совсем скоро сделаю всё идеально", — цитирует Карлини официальный сайт «Динамо».