Немов: российским гимнастам важно избежать эйфории после успеха на ЧМ

Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов оценил результаты мужской национальной команды на чемпионате мира 2019 года в Штутгарте (Германия). Всего российские гимнасты завоевали девять медалей (по три золотые, серебряные и бронзовые).

«Ребята и их тренеры полностью выполнили свою задачу. Они чётко работали на этот результат и достигли того уровня, когда могут стабильно бороться за самые высокие места. Парни ведь ещё в 2016 году на Олимпиаде в Рио сделали серьёзную заявку на успех, выиграв серебряные медали в командном первенстве. Состав тогда у нас был очень молодой, а сейчас ребята набрались опыта, стали более профессиональными. В первую очередь, в плане подготовки — лучше чувствуют, как подходить к соревнованиям, когда нужно усиленно работать на тренировках, а когда поберечься, чтобы не получить травму. Такое приходит только с опытом, когда обретаешь нужное спокойствие и хладнокровие. И вот результат. Важно всё это сохранить к Олимпиаде в Токио.

Дальнейшие перспективы Никиты Нагорного и Артура Далалояна? Я уверен, что эти парни надолго вошли в число лучших гимнастов мира. Нагорный, Далалоян и остальные ребята уже добились многого, но их ждёт ещё более серьёзное будущее. Главное, чтобы они не сбавляли. Скоро предстоит очень ответственный старт — Олимпиада в Токио. Это будет серьёзный тест для нашей команды, так как выступать в Японии непросто. Там все любят спортивную гимнастику и станут особенно поддерживать своих. Нашим надо очень основательно подготовиться к Играм. И важно избежать излишнего чувства эйфории после успеха на чемпионате мира. Надо олимпийский сезон начинать с нуля и заново доказывать свою состоятельность. Я надеюсь, что ребята справятся", — приводят слова Немова «Известия».