Три топ-модели обнажили грудь во время матча. Их строго наказали
Модели Джулия Роуз, Лорен Саммерс и Кайла Лорен получили запрет на посещение матчей Главной лиги бейсбола (MLB) за нарушение кодекса поведения болельщиков во время одной из игр.
Во время матча между «Вашингтон Нэшнлс» и «Хьюстон Астрос» (1:7) девушки приподняли свои футболки и обнажили грудь, что попало в трансляцию встречи на канале Fox Sports.
После того, как видео эпизода стало популярным в Сети, модели сразу признались, что это были они. Главная лига бейсбола не оценила поступок девушек и отправила им письма с уведомлением о пожизненном запрете на посещение любых мероприятий, проводимых MLB.
Фото также можно посмотреть в «твиттере» Джулии Роуз.
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