Microsoft обвинила хакеров из Fancy Bear в атаках на антидопинговые организации

Корпорация Microsoft обвинила хакеров из Fancy Bear в кибератаках на антидопинговые организации и спортивные организации по всему миру.

«По меньшей мере 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций на трех континентах стали мишенью этих атак, которые начались 16 сентября, как раз перед новостями о новых возможных действиях, предпринимаемых Всемирным антидопинговым агентством в отношении России. Некоторые из этих нападений были успешными, но большинство – нет», — говорится в сообщении Microsoft.

Отметим, СМИ и власти США связывали хакеров из Fancy Bear российскими властями.

Ранее ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории.