Непомнящий дважды проиграл во второй день полуфинала ЧМ по шахматам Фишера

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий дважды проиграл американцу Уэсли Со во второй день полуфинала чемпионата мира ФИДЕ по шахматам Фишера в Норвегии. В первый день обе партии завершились вничью. Перед заключительным днём полуфиналов Непомнящий уступает сопернику со счётом 3:9.

Во втором полуфинале норвежец Магнус Карлсен сначала чёрными фигурами победил американца Фабиано Каруаны, а во второй партии соперники разошлись миром. По итогам двух дней Карлсен ведёт 7,5:4,5. Полуфиналы завершатся сегодня, 29 октября.

В апреле Международная шахматная федерация проинформировала о проведении в 2019 году первого официального чемпионата мира по шахматам Фишера. Соревнования проходят не с фиксированной, а с произвольной начальной расстановкой фигур.