ВАДА восстановило в правах антидопинговую организацию Маврикия

Исполком Всемирного антидопингового агентства проголосовал за восстановление в правах антидопингового подразделения Министерства молодёжи и спорта Маврикия, который является национальной антидопинговой организацией страны, сообщает официальный сайт ВАДА.

Антидопинговое подразделение было признано не соответствующим кодексу ВАДА на заседании исполкома 16 ноября 2017 года, так как антидопинговое законодательство Маврикия не обеспечивало соблюдение кодекса ВАДА. За это время организация внесла необходимые коррективы, законодательные акты были должным образом адаптированы под кодекс ВАДА.

В сентябре 2019 года ВАДА инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу организации в связи с обнаруженными несоответствиями в данных Московской лаборатории.