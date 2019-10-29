В РУСАДА отреагировали на заявление Microsoft о кибератаках
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая прокомментировала заявление корпорации Microsoft, обвинившей хакеров из Fancy Bear в кибератаках на антидопинговые организации и спортивные организации по всему миру. Мишенью атак стали не менее 16 организаций на трёх континентах. СМИ и власти США связали хакеров из Fancy Bear с российскими властями.
«Никаких серьёзных кибератак не было зафиксировано. Но время от времени, как сообщил наш специалист по информационной безопасности, на наш сервер осуществляются какие-то атаки.
Но у нас всё надежно защищено, все системы безопасности обновляются. В общем, мы никак не пострадали", — приводит слова Пахноцкой РИА «Новости».
Microsoft обвинила хакеров из Fancy Bear в атаках на антидопинговые организации
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