В РУСАДА отреагировали на заявление Microsoft о кибератаках

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая прокомментировала заявление корпорации Microsoft, обвинившей хакеров из Fancy Bear в кибератаках на антидопинговые организации и спортивные организации по всему миру. Мишенью атак стали не менее 16 организаций на трёх континентах. СМИ и власти США связали хакеров из Fancy Bear с российскими властями.

«Никаких серьёзных кибератак не было зафиксировано. Но время от времени, как сообщил наш специалист по информационной безопасности, на наш сервер осуществляются какие-то атаки.

Но у нас всё надежно защищено, все системы безопасности обновляются. В общем, мы никак не пострадали", — приводит слова Пахноцкой РИА «Новости».