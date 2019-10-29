Топ-модель объяснила, почему показала грудь на стадионе

Топ-модель Лорен Саммер, получившая запрет на посещение матчей Главной лиги бейсбола (MLB) за то, что во время матча с участием «Вашингтона» и «Хьюстона» (1:7) приподняла футболку и обнажила грудь, рассказала, что сподвигло её на этот поступок.

Аналогичное наказание за нарушение кодекса поведения болельщиков MLB получили модели Джулия Роуз и Кайла Лорен. Журналисты заметили на футболках девушек логотип журнала Shagmag и сочли это рекламной акцией. Однако, по словам Саммер, это было сделано не только для раскручивания проекта, но и для напоминания о проблеме рака груди.

«Наши доходы от Shagmag будут направлены на оплату медицинских счетов женщин с раком груди», — написала Саммер в своём «твиттере».