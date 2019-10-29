Бестемьянова: Трусова — космонавт. Те, кто её критикует, просто завидуют
Олимпийская чемпионка и четырёхкратная победительница мировых первенств в танцах на льду Наталья Бестемьянова убеждена, что люди, критикующие российскую фигуристку Александру Трусову, просто завидуют ей.
«Критика в её адрес? Не знаю, она абсолютно замечательная, настоящий космонавт – впереди планеты всей. Видимо, просто завидуют. Классная, целеустремлённая девочка с уникальными прыжками.
Есть, конечно, вещи, куда ей расти. Но Саша сама знает свои недостатки и исправит их. Первый год во взрослых турнирах, только вышла из юниорской категории. Какая вообще может быть критика? Мне она очень нравится. Сильная и умная девочка. Она хорошо знает, чего хочет, и ставит перед собой высокие цели», — цитирует Бестемьянову News.ru.
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