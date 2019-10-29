Фанат получил болезненный удар мячом в грудь, но не выпустил пиво из рук. Видео

Болельщик Джефф Адамс оказался в центре внимания во время пятого матча Мировой серии MLB между «Вашингтоном» и «Хьюстоном». Он возвращался с двумя банками пива на своё место, когда увидел, что мяч летит прямо в него. Адамс не выпустил пиво из рук и принял болезненный удар в грудь.

Видео доступно в «твиттере» Twitter Moments.

Производитель пива отметил мужество Адамса и вручил ему в подарок билет на шестую игру финальной серии.

Отметим, что на этой же игре случился инцидент с моделями Джулией Роуз, Лорен Саммер и Кайлой Лорен, которые в прямом эфире обнажили грудь. MLB запретила им впредь посещать матчи лиги за нарушение кодекса поведения болельщиков.

«Хьюстон» одержал победу со счётом 7:1 и повёл в серии 3-2.