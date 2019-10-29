Трусова: мама пообещала королевского пуделя за тройной аксель

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как родители мотивируют её на новые свершения.



«Я умею прыгать четверной флип, но он пока нестабильный, потому что у меня очень много четверных. Буду тренировать его и, может быть, когда-нибудь вставлю его в программу. Сейчас я ещё учу тройной аксель.



За тройной аксель мне пообещали королевского пуделя. Это мама обещала, а папа обещал за победу на юниорском чемпионате мира. Так что скоро, скорее всего, у меня будет пудель», — заявила Трусова в интервью Olympic Channel.



В минувшие выходные 15-летняя фигуристка стала победительницей этапа Гран-при Канаде Skate Canada. Невзирая на падение в короткой программе, Трусова установила два новых мировых рекорда.