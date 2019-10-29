Команда Сидоровой выиграла первый матч в отборе на чемпионат Европы по кёрлингу

Команда скипа Анны Сидоровой одержала победу над коллективом Алины Ковалёвой в первом матче отборочных соревнований на чемпионат Европы 2019 года по кёрлингу. Встреча, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счётом 8:7 в пользу команды, в состав которой входят Анна Сидорова, Юлия Портунова, Ольга Котельникова, Юлия Гузиёва, Кира Езех.

В состав команды Ковалёвой вошли Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина.

Вторая игра серии до четырёх побед также состоится сегодня, 29 октября. Чемпионат Европы по кёрлингу 2019 года пройдёт 16-23 ноября в Хельсингборге (Швеция).

В 2018 году чемпионат Европы по кёрлингу прошёл в Таллине (Эстония). Золото выиграла команда Швеции. Россиянки заняли четвёртое место.