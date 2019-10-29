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Ласицкене рассказала, каким для неё получился сезон

Ласицкене рассказала, каким для неё получился сезон
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене оценила выступление в сезоне. На минувшей неделе она была признана лучшей легкоатлеткой года в Европе.

«Был очень сложный сезон. Я выполнила всё, что хотела, стала трёхкратной чемпионкой мира, лучшей спортсменкой Европы. Это один из лучших сезонов, который прибавляет сил. Желание работать на будущий год только увеличилось», — приводит слова Ласицкене News.ru.

В сентябре 2019 года Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Кроме того, в текущем году Мария победила на чемпионате Европы в помещении, который проходил в Глазго, и выиграла финал «Бриллиантовой лиги». Всего на счету россиянки 21 победа в 23 стартах в 2019 году.

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