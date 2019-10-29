Трусова — о параллельном четверном тулупе с Ханю: на первой попытке он упал

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, при каких обстоятельствах был снят её совместный с Юдзуру Ханю ролик, в котором они выполнили параллельный четверной тулуп.



«Очень приятно, ведь Юдзуру такой знаменитый спортсмен… Мне очень понравилось. Я попросила прыгнуть параллельный тулуп и он согласился. Первый раз он упал, а я коснулась рукой льда. Во второй раз получилось хорошо», — заявила Трусова в интервью Olympic Channel.



Ранее Трусова рассказала о том, как родители мотивируют её на новые свершения. Мама фигуристки пообещала купить ей собаку за изучение нового элемента.

В минувшие выходные 15-летняя фигуристка стала победительницей этапа Гран-при Канаде Skate Canada. Невзирая на падение в короткой программе, Трусова установила два новых мировых рекорда.