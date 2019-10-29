Спортсменка, сломавшая позвоночник: прошептала Путину — мне бы поехать за рубеж

Российская фристайлистка Мария Комиссарова (после замужества — Чаадаева), получившая перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, рассказала, какой ей запомнилась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
«Когда была в больнице в Сочи, помню только встречу с Путиным, и то не очень хорошо, потом помню самолёт на взлётной полосе, транспортировку в Мюнхен. Сильно трясло, было очень больно. Мне потом сказали, что я Путину прошептала: мне бы поехать лечиться за рубеж. И хорошо, что я так сказала. Потому что по предыдущим травмам помню, что в других странах их лучше лечат, быстрее идёт восстановление.
А вообще, если честно, встречу с Путиным помню очень плохо. Всё было как в тумане, я находилась под обезболивающими, снотворными, различными препаратами. Поэтому мне было всё равно, кто зашёл в палату, врач или Путин. Так что в моральном плане мне это никак не помогло. Просто меня спросили: «Хочешь, чтобы пришёл Путин?» И я сказала: «Ну пусть приходит», — приводит слова Комиссаровой Sports.ru.
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