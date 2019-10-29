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Немов рассказал о причинах провала российской гимнастики в 2000-х годах

Немов рассказал о причинах провала российской гимнастики в 2000-х годах
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов оценил ситуацию в спортивной гимнастике в России.

«Не забывайте, что поколение тех, кто брал золото в 1990-е – начале 2000-х, продукт советской школы. Мы со Светланой Хоркиной, Еленой Замолодчиковой и другими лидерами того времени начинали ещё в СССР. А после распада страны тренеры, благодаря которым мы все выросли, уехали за рубеж.

В те годы, приезжая на чемпионаты мира или Олимпийские игры, я видел столько знакомых лиц, прибывших с другими сборными. И было ощущение, что оказался на чемпионате СССР, а не на международном соревновании.

Внутри России же мы остались одни. За нами не было никого, и, когда последние воспитанники советской системы завершили карьеру, заменить их оказалось почти некем. А всех лучших в мире зарубежных гимнастов тренировали наши специалисты. Поэтому во второй половине 2000-х годов случился такой провал.

Только в нынешнем десятилетии всё потихоньку начало возрождаться. Это было сложно сделать, поскольку все всегда хотят быстрых результатов, но, к сожалению, не всегда получается», — приводят слова Немова «Известия».

Немов: российским гимнастам важно избежать эйфории после успеха на ЧМ

Источник: Известия

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